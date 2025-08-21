21 Agosto 2025

Brindisi: una nuova sala operativa per la Capitaneria di Porto

Anna Saponaro 21 Agosto 2025
BRINDISI- Strumentazione all’avanguardia per il controllo in mare aperto, lungo la costa e nel porto cittadino. La Capitaneria di Porto di Brindisi, dopo i necessari interventi di ammodernamento, ha una nuova sala operativa.

Anna Saponaro

