Brindisi: una nuova sala operativa per la Capitaneria di Porto

BRINDISI- Strumentazione all'avanguardia per il controllo in mare aperto, lungo la costa e nel porto cittadino. La Capitaneria di Porto di Brindisi, dopo i necessari interventi di ammodernamento, ha una nuova sala operativa.
