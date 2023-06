Francavilla Fontana, il “Grande Fratello” per il centro storico

In arrivo nuove telecamere di videosorveglianza a Francavilla Fontana grazie al finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno. Queste le vie del centro storico che saranno interessate dal progetto: via Municipio angolo via Spinelli, via San Giovanni, via Benanduci, via Casalino, via San salvatore, Largo Sedile, via Alighieri, via Borromeo, via Chiesa Matrice, corso Umberto e corso Garibaldi. In tutto 24 apparati per un totale di 150mila euro.

