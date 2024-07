Francavilla Fontana, felice debutto per “DanzAmare” della giovanissima Sabrina Leuzzi

Ha riscosso un grande successo di pubblico nell’anfiteatro della villa comunale di Francavilla Fontana il primo saggio di danza di fine anno della scuola “DanzAmare”. A dirigerla una brava ventenne, Sabrina Leuzzi. Nonostante la giovanissima età è entrata a pieno titolo nel mondo del lavoro coltivando questa sua passione come “imprenditrice” nel settore della danza.

“What is love” è il titolo dello spettacolo messo in scena domenica scorsa dagli allievi del corso di danza. La serata è stata presentata dalla professoressa di tecnica della Danza classica del Liceo Coreutico di Mesagne Aurelia Semeraro. Un debutto che è stato apprezzato dal pubblico presente. A sorprendere non è stata tanto la platea gremita o l’atmosfera di fremente attesa tipica dell’evento, quanto la ricchezza e la bellezza di un programma curato nei minimi dettagli in termini d’esecuzione e interpretazione. Merito degli allievi e della direttrice Sabrina Leuzzi , sperimentatrice di nuovi percorsi.

