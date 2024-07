Ceglie Messapica, Ciciriello si dimette da segretaria cittadina della Lega

Adriana Cicriello, 34 anni, ha rassegnato le dimissioni da segretaria cittadina della Lega di Ceglie Messapica. Nominata a metà novembre dello scorso anno, a distanza di quasi otto mesi, Ciciriello ha gettato la spugna. Le motivazioni affidate ad un breve comunicato.

“L’assenza – ha scritto l’ormai ex seguace di Salvini – di un gruppo coeso, di una visione comune e vincente, la mancanza di collaborazione e comunicazione, sono gli elementi che mi hanno portato a prendere questa decisione. Ogni edificio, per essere stabile, necessita di fondamenta solide senza le quali costruire, non porterebbe altro che a risultati sempre peggiori. A pochi mesi dalla mia nomina, che ho accettato con entusiasmo e determinazione, rassegno convintamente le dimissioni in quanto non ci sono le condizioni per proseguire quel progetto iniziato diversi anni fa, di cui non condivido più nulla”

Decisione la sua che è stata già comunicata direttamente al segretario provinciale della Lega ed ai vertici di partito. Ciciriello però non abbandona affatto la politica. Anzi sarà nuovamente protagonista sulla scena politica. In quale direzione? Non è ancora dato sapere. “È arrivato il momento – è scritto nella nota – di voltare pagina, con la consapevolezza di aver dato sempre e comunque il massimo, anteponendo l’interesse comune a quello personale. Grazie a coloro che hanno creduto e continuano a credere in me, continuerò a fare politica ma in altri contesti”.

