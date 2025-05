Prosegue il progetto del Ministero dei Sogni, a Brindisi firma del protocollo

Il Mediaporto di Brindisi, ex Biblioteca Provinciale, ha avviato da mesi un processo di costituzione dell’osservatorio e innovazione per il contrasto alla povertà culturale/educativa: il Ministero dei Sogni. L’ambizioso progetto, il più vasto e organico nel suo genere presentato nel territorio brindisino negli ultimi anni, affonda le sue radici nel progetto Community Library della Regione Puglia e ora si muoverà grazie ad una cordata virtuosa di tutti gli enti interessati. Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, unitamente alla Consigliera Provinciale con delega alla cultura Rosalia Fumarola, ha invitato i Sindaci dei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico, Oria, San Michele Salentino, Torre S. Susanna, Carovigno, Mesagne, Francavilla F.na, San Vito Dei Normanni, Erchie e Ceglie Messapica a un momento celebrativo da condividere insieme per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa che di fatto dà avvio al Ministero dei Sogni.

