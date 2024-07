Brindisi Fc, è il giorno di Alessandro Monticciolo

È un città Alessandro Monticciolo, il tecnico scelto dalla società adriatica per guidare la squadra biancazzurra nella prossima stagione. Ci sarebbe già un accordo di massima ed in queste ore è previsto un incontro che potrebbe essere decisivo e se non ci saranno colpi di scena delle ultime ore, alla firma dell’accordo tra le parti. Monticciolo poi partirà per Roma insieme al direttore generale Andrea Gianni per iniziare a lavorare alla composizione della squadra.

Intanto continuano a giungere vertenze dal passato con la commissione accordi economici che ha condannato la società adriatica al pagamento del calciatore Bogdan Stauciuc relativo alla stagione 2022/23, con la nuova proprietà che ha comunque da subito iniziato a saldare le vertenze che erano in scadenza oltre agli oneri federali nei confronti dei tesserati in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Quelle già giunte a sentenza non dovrebbe comunque essere le uniche relative alla stagione 2022/23 e per i quali la nuova società sarà costretta ad intervenire nei tempi previsti dai regolamenti federali.

