FRAGAGNANO – “Chiamale se vuoi emozioni” è un evento fortemente voluto dall’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Serena Bisanti dell’amministrazione comunale di Fragagnano targata Giuseppe Fischetti.

Patrocinato dall”Ambito territoriale 7 Manduria, dall’E.I.S.I (Ente Italiano Sport Inclusivi), dalla Commissione Pari Opportunità Comunale di Fragagnano e dall’ Istituto Comprensivo Bonsegna-Toniolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inclusione della persona disabile.

L appuntamento è alle 17.00 si domenica 1 ottobre con un open day sulla lingua dei segni italiana a cura della dottoressa Alida Quaranta. Alle 18.00, l’inclusione sportiva con uno dei pochi sport che coinvolgono normodotati e disabili, ovvero il basket integrato. Una partita dimostrativa a cura delle squadre ASD ASH Taranto e A.S.D Murgia Santeramo. Alle ore 19.00, tavola rotonda con una rosa di esperti che affronteranno le diverse dimensioni della disabilità: riabilitativa, sociale, lavorativa, giuridica, emotiva e sportiva. Con loro si cercherà di fare il punto sui progressi raggiunti e i tabù che bisogna ancora abbattere.

L’uno ottobre sarà anche una giornata memorabile per la cittadinanza Fragagnanese: verrà presentato il garante comunale dei diritti delle persone con disabilità. Un organo, imparziale ,che sarà punto di riferimento per le famiglie e i cittadini disabili nonché per tutte le associazioni e le istituzioni territoriali coinvolte nella disabilità ,al fine di tutelare i loro diritti ,raccogliere le loro esigenze e cercare , di concerto con l’amministrazione , di trovare risposte e soluzioni a queste ultime

L’evento si concluderà alle ore 20.30 con l’esibizione musicale della Smile band dell’Associazione Arca di Grottaglie, una band grintosa e spumeggiante esempio di come la musica nella disabilità non abbia limiti

L’appuntamento è per tutti domenica 1 ottobre START ORE 17.00, presso Istituto Madre Mazzarello Fragagnano

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

