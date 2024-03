Folorunsho in Nazionale, Magrì: ‘Il nostro club si conferma fucina di talenti”

Michael Folorunsho è il primo calciatore della storia della Virtus Francavilla ad essere stato convocato in nazionale. Uno dei tanti talenti lanciati dal club biancazzurro grazie all’intuizione dell’allora ds Domenico Fracchiolla. Non nasconde la sua emozione il Presidente Antonio Magrì ad Antenna Sud: “Oggi è un giorno molto importante. Per noi è una grandissima soddisfazione perchè Michael Folorunsho è il primo calciatore del Francavilla ad essere approdato in Nazionale, sono e siamo orgogliosi perchè dimostra quanto di buono ha fatto il nostro club nella valorizzazione dei giovani. Dal primo momento della mia esperienza nel calcio ho immaginato un percorso di questo tipo. La sua è la classica favola, perchè quando lo abbiamo preso, di fatto, era stato di fatto scartato dalla Lazio, e grazie alla intuizione del nostro ex direttore sportivo Domenico Fracchiolla, lo portammo a Francavilla nella speranza di replicare quanto fatto con Nzola, altro talento lanciato dal nostro club. Devo dire che i primi tempi di Folorunsho a Francavilla non sono stati facili, non aveva un carattere facile e forse questo ne aveva frenato la carriera fino a quel momento. Noi, tuttavia, ci abbiamo puntato, lo abbiamo supportato sotto tutti i punti di vista. Il resto lo ha fece l’allenatore Bruno Trocini che gli cucì addosso il giisto vestito tattico esaltando le sue caratteristiche”.

SODDISFAZIONE – “Tutto questo ci diede soddisfazione sul piano tecnico in quella stagione ma ci ha anche consentito di realizzare la più importante plusvalenza della storia del Francavilla. Superiore a quella registrata con Nzola. Da quel momento ha fatto un grande percorso di crescita, lui merita il meglio. E’ un ragazzo fatisco e un ottimo calciatore. La Virtus Francavilla si conferma fucina di talenti per i giovani calciatori: dopo, Nzola e Partipilo è toccato a Folorunsho. E vogliamo continuare così“.

