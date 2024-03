Zbigniew Boniek, ex allenatore di Lecce e Bari e attuale vicepresidente dell’UEFA, ha concesso un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui ha espresso forti critiche verso la formula adottata per i playoff della Serie C: “È una decisione insensata, un vero e proprio massacro. Troppo elevate sono il numero di squadre e di gironi. Comprendo il desiderio di mantenere vivo l’interesse per il campionato fino alla fine, ma questa modalità è eccessiva. L’obiettivo principale sembra essere quello di classificarsi al secondo o terzo posto, al fine di ottenere la possibilità di riposo e di disputare il minor numero possibile di partite“.

Inoltre, Boniek ha commentato la situazione del suo connazionale Thiago Cionek, attualmente giocatore dell’Avellino: “L’esperienza è senza dubbio un fattore importante, tuttavia non basta se non è accompagnata da una buona forma fisica e mentale. In Serie C si tende spesso a commettere l’errore di pensare che si possa ottenere il successo affidandosi esclusivamente a giocatori più anziani, mentre è essenziale anche avere giovani determinati, agguerriti e pieni di voglia di emergere. Thiago è un ragazzo eccezionale, dotato di grande forza, disponibilità e un atteggiamento sempre positivo“.

