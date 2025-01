Foggia, Zauri pesca ancora dalla Primavera: convocati Scoccola e Conte

Luciano Zauri pesca ancora dalla Primavera di Lorenzo Catalano. Tra i convocati del Foggia per la gara contro il Monopoli, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Vito Simone Veneziani ci sono Claudio Conte, centrocampista classe 2007 e Mario Scoccola, attaccante esterno anch’egli classe 2007. Con queste due convocazioni sale a tre il numero dei giocatori della formazione Primavera convocati in prima squadra. Segno tangibile di un lavoro con i giovani che comincia a portare i suoi frutti.

