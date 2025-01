Eccellenza, Ginosa piega Molfetta con un rigore di Maiorino

Primo sorriso dell’anno per il Ginosa, che al “Miani” conquista la terza vittoria stagionale superando di misura il Molfetta grazie a un rigore trasformato da Maiorino nel primo tempo. Una prestazione convincente per i biancazzurri, che hanno mostrato ampi tratti di predominio e sfiorato il raddoppio in più occasioni.

Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa sbloccano il match al 23’: Gatto, con una progressione dalla fascia sinistra, entra in area e viene steso, inducendo l’arbitro a concedere il penalty. Dal dischetto Maiorino non sbaglia, spiazzando Lutzardo con freddezza. Il Molfetta fatica a reagire e l’unico pericolo arriva al 42’, quando Santoro devia in angolo una punizione insidiosa calciata da Secka.

Nella ripresa, il Ginosa mantiene il controllo della gara, concedendo poco agli avversari e cercando di colpire in ripartenza. Al minuto 11, Secka prova dalla corta distanza ma il tiro sfiora il palo. I biancazzurri rispondono al 14’ con Gatto, che supera il suo marcatore e si presenta a tu per tu con Lutzardo, bravissimo a neutralizzare la conclusione.

Al 31’, Maiorino sfiora il raddoppio con un tiro dal limite su assist di Gatto, ma la palla termina di poco sopra la traversa. Nel finale, il Ginosa gestisce con ordine e porta a casa tre punti preziosi, agganciando proprio il Molfetta in classifica a quota 15.

Domenica prossima, impegno complicato al “Bianco” contro il Gallipoli, con l’obiettivo di dare continuità a questa vittoria e avvicinarsi alla zona play-out.

GINOSA-MOLFETTA 1-0

RETE: 23’ rigore Maiorino (G).

GINOSA: Santoro, Spinelli (70’ Illiano), Larizza, Lippo (90’+2’ Verdano), Pizzo, Patronelli, Gatto, Fede (70’ Schirizzi), Ferrero, Maiorino, Kaial (80’ Giaracuni). Panchina: Coletta, Fayè, Blasi, Caponio, Monticelli. All. Passariello

MOLFETTA: Lutzardo, Thiam (55’ Taccarelli), Tupputi (55’ Colamesta), Alberto Luis, Mercurio, Moreno (83’ Aimi), Esposito (83’ Lettieri), Vino, Partipilo, Romio (90’+2’ Ciaramella), Secka. Panchina: Del Rosso, Recupero, Dell’Endice, Carlucci. All. Carbone

ARBITRO: Marco Lombardo di Brindisi. Assistenti: Francesco Tullo di Bari e Luca De Simone di Casarano.

Ammoniti: Spinelli, Pizzo, Fede, Maiorino e Kaial (G), Mercurio, Secka, Ciaramella e Taccarelli (M).

