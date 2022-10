“È stato il peggior primo tempo da quando sono a Foggia. Eravamo sotto ritmo, con idee limitate e senza aggressività sulla palla. Nell’intervallo non ho cambiato nulla dal punto di vista tattico, ho solo detto alla squadra che se avessimo continuato così avremmo perso sicuramente. Prima di rientrare in campo, ho avvistato tutti che se le cose non fossero cambiate nei primi cinque minuti, avrei cambiato quattro calciatori in un sol colpo: la reazione c’è stata. Temevo il passo indietro, ho avuto paura che potesse succedere. Scontro diretto con l’Andria? Lo diceva la classifica. Dai miei ragazzi pretendo il massimo, quindi non hanno possibilità di flessioni”. È l’analisi di Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo il successo in rimonta sulla Fidelis Andria.