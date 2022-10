Il destino di Sebastiano Siviglia sulla panchina del Potenza sembra segnato. Al termine del match perso allo Iacovone con il Taranto, il tecnico non ha parlato con la stampa, lo ha fatto il diesse Natino Varrà, il quale ha lasciato chiaramente intendere che è in corso una riflessione. “C’è poco da commentare, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi giunti da Potenza. Nelle partite precedenti l’impegno non è mai mancato, ma stavolta abbiamo sbagliato tutto. Mi aspettavo un impegno diverso, ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Il Taranto ha vinto meritatamente e avrebbe meritato di segnare di più, al Potenza nove punti non bastano, vedremo che succederà”. (Foto Max Todaro)