“Abbiamo giocato con una buona squadra, ma il nostro successo è legittimo – dice Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, analizzando il successo sul Potenza (2-0) -. Abbiamo sofferto un po’ le loro imbucate, ma potevamo segnare di più. Complimenti ai ragazzi, non ho più parole per descriverli. Il merito è loro e dello staff. Inoltre, ringrazio anche la società che mi aiuta accontentandomi in tutto. Questa vittoria è frutto del lavoro e dei sacrifici, abbiamo dato un’ulteriore dimostrazione di compattezza. I tre punti, però, sono un punto di partenza e non di arrivo. Prima della partita ho detto alla squadra che rappresentiamo la gente che vive il calcio tutta la settimana. Spesso mi si affibbia l’etichetta di difensivista, ma sono equilibrato e l’ingresso di La Monica per Guida ne è la dimostrazione. Spero che questo successo aiuti la curva a riempirsi, la squadra merita il loro affetto”.