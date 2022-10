“Recuperare due reti a una squadra come l’Avellino non è semplice, ma i ragazzi ci sono riusciti e hanno anche tentato di vincerla: forse, per la troppa foga ci siamo spinti in avanti prestando il fianco all’avversario. In questo particolare periodo gira tutto storto, ma l’atteggiamento non è venuto meno, così come non sono mancate lo occasioni da gol. Alla fine, però, conta il risultato che ci lascia amarezza”. È l’analisi di Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, unico a parlare dopo la sconfitta casalinga con l’Avellino.