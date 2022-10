”Avevamo difronte una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo iniziato bene poi loro hanno fatto qualcosa in più, accelerando sulle catene esterne e trovando l’episodio del rigore. Nella ripresa il Cerignola ha reagito, creando e sfiorando il pareggio. Ci è stato negato ingiustamente un rigore, Malcore aveva ormai preso posizione davanti al portiere. Sul secondo gol eravamo sbilanciati e su contropiede siamo stati beffati. Sono fiducioso per quanto visto nel secondo tempo, dobbiamo ripartire di lì senza aspettare di prendere lo schiaffo prima di mostrare una reazione”. È l’analisi di Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, dopo il ko di Pescara.