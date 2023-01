Foggia: Gallo, ‘Potenza squadra in salute e di qualità’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Potenza: “Affrontiamouna squadra in salute e reduce da un ottimo percorso con il nuovo allenatore. In avanti ha tanta qualità e non sarà una partita semplice. Di Potenza conservo un bellissimo ricordo: nella prima stagione presi una squadra a -9 punti dai playout e chiudemmo il campionato con una salvezza a -1 dai playoff e con due giornate d’anticipo. Nonostante la conclusione anticipata dell’esperienza, ho mantenuto rapporti di stima e amicizia che vanno oltre lo sport e sono stato trattato benissimo”.

Influenza: “Abbiamo diversi calciatori con la febbre, tra cui Peralta, Di Noia, Costa e Garattoni. Tuttavia, ho lavorato con quelli che ho a disposizione e siamo pronti”.

Vittoria in Coppa: “A livello mentale, il successo in Coppa Italia ha segnato uno step in rispetto alle ultime gare in campionato e ci ha ridato entusiasmo”.

Mercato in entrata: “È arrivato Bjarkason, un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto agli altri. Vacca deve lavorare tanto per smaltire qualche chilo in più e ritrovare la condizione. Ho parlato con lui e con il preparatore atletico che lo sta seguendo, vorrei evitare che abbia ricadute muscolari. Il ragazzo è d’accordo e non verrà impiegato finchè non sarà totalmente in grado di gestire la partita. Anche Beretta non è in condizione, è stato un rischio farlo giocare a Francavilla, ma non avevo altre soluzioni”.

Mercato in uscita: “Ci sono giocatori che vorrei tenere volentieri, ma a cui non posso garantire il posto da titolare. Questa è la situazione di Nicolao, il quale ha chiesto la cessione. Sciacca è in scadenza e non ha trovato l’accordo, mentre resta da valutare la situazione legata ad Odjer”.

Condividi su...



Linkedin

email