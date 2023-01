Monopoli: Pancaro, ‘È ora di tornare a vincere in casa’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Juve Stabia: “A Castellammare ho iniziato la mia carriera da allenatore e mi fa piacere incontrare nuovamente questa squadra, sempre stata nelle primissime posizioni: la classifica ne rispecchia il valore. Veniamo da buonissime prestazioni, magari non abbiamo concretizzato la mole di gioco costruita, ma non sono preoccupato. Giocando così, i nostri attaccanti torneranno al gol. Inoltre, in casa siamo spesso apparsi contratti e vogliamo invertire questo trend tornando al successo tra le mura amiche. Rispettiamo i nostri avversari, cercheremo di fare la partita ma la Juve Stabia ha tanta qualità nel palleggio e in alcune situazioni dovremo difenderci bene”.

Indisponibili: “Rispetto all’ultima gara, oltre all’infortunio di Pinto, perdiamo anche Drudi e De Risio. Hamlili rientra dalla squalifica, così come Bussaglia e Falbo, i quali hanno smaltito i problemi fisici”.

Mercato: “Necessitiamo di un difensore e un attaccante ma con il direttore e il presidente siamo in perfetta sintonia. Non vogliamo accontentarci, faremo un mercato mirato acquistando giocatori con determinate caratteristiche, sia tecniche che caratteriali. Resto fiducioso, sono convinto che il direttore riuscirà a procurarci ciò che ci serve”.

Uscite: “Montini, Fornasier e Nocchi sono in uscita. Non hanno ancora trovato la sistemazione ideale e restiamo in attesa”.

Centro sportivo: “Un centro sportivo sarebbe un salto di qualità notevole per il futuro di questo club e per la sua crescita. Fin dal primo momento, ho avuto la sensazione che il presidente e il direttore fossero persone ambiziose e desiderose di spendere tempo e denaro per il Monopoli”.

Condividi su...



Linkedin

email