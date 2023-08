Foggia, Canonico annuncia gli arrivi di Tounkara e Carillo

FOGGIA – Nel corso della conferenza stampa allo stadio Zaccheria, il presidente del Foggia Nicola Canonico ha annunciato il tesseramento di Mamadou Tounkara, ex attaccante dell’Avellino, e Luigi Carillo, ex difensore del Novara. Queste le parole del presidente rossonero: “Qualcuno temeva che non arrivassimo pronti alla fine del mercato ma evidentemente si sbagliava. Allestiremo una squadra dignitosa, siamo ai dettagli per le ultime entrate e potremmo terminare il mercato anche in anticipo”.

Tounkara, presente per l’occasione, ha espresso le sue prime parole da attaccante del Foggia: “Sono felice di essere qua, insieme a Perugia e Palermo è la piazza in cui avrei voluto giocare nella mia carriera. Il mio caratterino? È una cosa che nasce dai giornalisti, io ho sempre fatto il mio dovere e sicuramente capita a tutti di sbagliare. Voglio dimostrare chi sono, senza ispirarmi a nessuno”.

