Foggia, ad un passo anche Mamadou Tounkara

Foggia attivissimo sul mercato in queste ore. Dopo aver chiuso con Carillo, il club del Presidente Canonico è d un passo da Mamadou Tounkara, svincolato e all’Avellino negli ultimi 6 mesi. Nell’ultima stagione ha giocato con le maglie di Cittadella in Serie B e da gennaio, come detto, in Lega Pro con i campani.

