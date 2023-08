Operazione riuscita per Menez, il francese pronto a cominciare il percorso di riabilitazione

Jeremy Menez si è sottoposto all’intervento in artroscopia al ginocchio destro, operato dal prof. Ippolito alla clinica San Francesco di Foggia. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore già riposta gli auguri per un pronto rientro in campo. I tempi di recupero per interventi del genere sono stimati generalmente in 5-7 mesi.

