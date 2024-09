Foggia, Brambilla: “Io sotto esame? Sono sereno e concentrato”

La scorsa settimana, il percorso del Foggia ha subìto una brusca frenata. I rossoneri, infatti, sono reduci da una brutta sconfitta contro il Monopoli, avvenuta peraltro tra le mura amiche. Il tecnico Massimo Brambilla, dunque, si attende una reazione nel prossimo match contro il Latina: “Abbiamo analizzato la partita e abbiamo cercato di infondere fiducia e sicurezza nella testa dei ragazzi. Non tutto quanto visto col Monopoli è da buttare e in settimana i ragazzi si sono allenati bene. La settimana è stata buona e i ragazzi hanno reagito”.

Indisponibili e rientri: “Recuperiamo Danzi, il quale negli ultimi due giorni della settimana ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Parodi sarà assente per un problema muscolare, mentre Tascone rientrerà dopo il match contro il Latina”.

Latina: “In questo campionato non esistono gare facili. Domani incontreremo una squadra reduce da due punti in tre partite e che avrà voglia di rifarsi. Mi interessa vedere come reagiremo dopo la sconfitta col Monopoli ma a mio avviso abbiamo già voltato pagina. Le sensazioni sono positive, siamo pronti”.

Doppia trasferta: “Non è un bivio, siamo solo all’inizio. Sappiamo qual è il nostro livello di partenza e percorso da seguire. Non pensiamo alle prossime trasferte, siamo concentrati esclusivamente sul Latina”.

Crescita: “In queste ultime tre partite abbiamo alternato momenti in cui abbiamo sviluppato bene la manovra e altri in cui abbiamo sbagliato qualcosa. Questo è sinonimo di una squadra il cui percorso è ancora all’inizio e che, avendo cambiato tanto, non ha ancora raggiunto l’equilibrio nei novanta minuti. Stiamo lavorando per allungare il minutaggio e i ragazzi si stanno allenando bene. C’è ancora tanto da fare ma il clima all’interno dello spogliatoio è positivo”.

Sotto esame?: “Un tecnico è sempre sotto esame ma sono sereno. So quello che devo fare e lo sto facendo al massimo per migliorare e far crescere la squadra. Devo estraniarmi da tutto per pensare esclusivamente al mio lavoro”.

Modulo: “Stiamo alternando i moduli in base alle squadre avversarie. Non abbiamo grandi alternative in mezzo al campo e stiamo portando avanti il 4-2-3-1. Non sono legato al sistema di gioco quanto alla sua interpretazione”.

