Al Degli Ulivi vince la noia: 0-0 nel derby tra Fidelis Andria e Brindisi

Vince la noia al ‘Degli Ulivi’ tra Fidelis Andria e Brindisi nel derby valevole per la seconda giornata di campionato del Girone H di Serie D: in terra federiciana termina 0-0 tra le due formazioni biancoazzurre che si spartiscono la posta in palio al termine di un incontro equilibrato e privo di particolari sussulti.

Danucci opta per il consueto 4-2-3-1 con l’ex Sirri al centro della difesa e con Fantacci, Jallow e Liurni sulla trequarti a sostegno di Da Silva, Monticciolo replica con un 3-5-2 nel quale Marcheggiani e Mokulu sono i due riferimenti offensivi. In cronaca. Nel primo tempo succede pochissimo. Le due squadre si studiano e per un’emozione bisogna attendere il minuto 33, quando una sponda di Mokulu libera al tiro Marcheggiani che con il destro impegna Esposito, abile a bloccare in due tempi. Due minuti dopo, dall’altra parte del campo, ci prova Liurni dalla media distanza: il suo destro, però, finisce abbondantemente alto sopra la traversa.

Nella ripresa la Fidelis scende in campo con un piglio diverso e al minuto 53 costruisce l’occasione più importante della sua partita: Da Silva si gira bene all’interno dell’area e calcia potente con il destro costringendo Milan agli straordinari, sulla ribattuta Liurni non riesce a insaccare con la testa. La pressione di inizio secondo tempo cala con il trascorrere dei minuti, il Brindisi si difende bene e, al di là di una uscita fondamentale di Milan su Da Silva al minuto 71, di lì alla fine non rischia praticamente più nulla. La contesa si chiude a reti bianche dopo sei minuti di recupero. Fischi assordanti dagli spalti del Degli Ulivi per il secondo pareggio consecutivo della truppa di Danucci; a far festa sono soltanto gli ospiti che salgono a -11 in classifica conquistando il primo punto del loro campionato.

