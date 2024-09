Virtus Francavilla, Ginestra: “Gara sporca, ma vittoria meritata”

Al termine del match vinto per 1-0 in casa del Francavilla in Sinni, l’allenatore della Virtus Francavilla Ciro Ginestra ha commentato così il successo esterno dei suoi ai nostri microfoni: “Avevo già detto in conferenza pre-gara che mi aspettavo una partita completamente diversa rispetto a quella di Coppa. È stata una gara sporca, di categoria. Abbiamo subito pochissimo, ma il Francavilla ci ha concesso a sua volte poche occasioni. Siamo però stati bravi nello sfruttare quella che ci ha permesso di vincere la partita. Negli ultimi 10 minuti ho poi pensato di cambiare assetto, mettendo dentro un giocatore di sostanza come De Nova. Vittoria non stra-meritata come quella di due settimane fa, ma comunque meritata”

