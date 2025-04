MLS, l’incontro tra Leo Messi e il barlettano Claudio Cassano

CHICAGO (USA) – Serata di grande calcio in Illinois, dove il classe 2003 Claudio Cassano, calciatore barlettano attualmente in forza al Chicago Fire, ha incontrato Leo Messi a margine della sfida contro l’Inter Miami.

È terminata 0-0 la sfida tra i padroni di casa, ottavi in MLS e in piena zona playoff, e la squadra di proprietà di David Beckham, che oltre a Messi può contare sul tecnico Javier Mascherano e su una rosa che include Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez. Solo tribuna per Cassano, attualmente impegnato con la selezione giovanile del team di Chicago. La foto con Messi, però, è d’obbligo.