Angri, D’Avino: “Promesso un premio al Fasano, ci rivolgeremo alla Procura”

Parole dure del dirigente dell’Angri Rosario D’Avino al termine del match contro il Fasano. Ai microfoni di SportEvent, D’Avino ha dichiarato di essere in possesso di prove che attesterebbero promesse di premi per i giocatori della compagine pugliese in caso di successo contro i campani: “Non meritavamo di perdere, non credo che il Fasano sia stato superiore. Abbiamo regalato tre gol ma abbiamo reagito bene. Purtroppo, evidentemente doveva andare così. Speriamo che l’Angri possa rinascere da questa sconfitta e trarne giovamento per il futuro. Nulla da dire ai calciatori e ai tifosi. Il Fasano è un’ottima squadra, ha battuto la Nocerina nella scorsa settimana. Noi non meritiamo questa classifica. Abbiamo giocato per vincere ma quest’anno è stato sfortuato e negativo. Onoreremo il campionato fino alla fine come hanno fatto le compagini che ci hanno affrontato. Oggi sembrava che il Fasano giocasse una finale di coppa, addirittura un giocatore ha tolto la maglia dopo il gol. Queste cose fanno un po’ male, non ho gradito l’atteggiamento. Faccio calcio da 30 anni e poche volte ho visto una squadra tranquilla fare la partita dalla vita. Evidentemente, avrà avuto stimoli esterni. Abbiamo saputo che è stato promesso un premio agli amici di Fasano in caso di vittoria contro di noi, è tutto registrato e faremo un esposto alla Procura”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author