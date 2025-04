Tribunale di Torino ammette class action contro Stellantis e Citroen

Il Tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione collettiva promossa da un socio dell’Associazione Avvocati dei Consumatori (AdC) nei confronti del colosso automobilistico Stellantis e del marchio Citroen. L’azione di classe, avviata dal sig. C.R. e patrocinata dall’avvocato Domenico Romito, Coordinatore nazionale dell’associazione, riguarda presunti inadempimenti legati alla sicurezza dei veicoli, in particolare al controverso utilizzo degli airbag Takata.

Il ricorso fa riferimento ai noti problemi di sicurezza legati agli airbag prodotti dalla giapponese Takata, già al centro di richiami internazionali e segnalati dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per il rischio esplosione e conseguenti ferimenti e decessi.

La class action, ora ufficialmente ammessa, si rivolge a tutti i proprietari di Citroen C3 e DS 3 interessati, i quali potranno unirsi alla causa per richiedere un risarcimento dei danni. Per aderire è possibile contattare l’Associazione Avvocati dei Consumatori via e-mail all’indirizzo info@avvocatideiconsumatori.it.

L’azione legale si concentra sull’omessa comunicazione da parte della casa automobilistica e sulla mancata tempestiva rimozione del componente difettoso, già oggetto di segnalazioni e campagne di richiamo a livello mondiale.

