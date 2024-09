Francavilla in Sinni, Nolè: “Buono l’atteggiamento, i gol arriveranno”

Al termine del match perso per 1-0 tra le mura amiche del Fittipaldi contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Francavilla in Sinni Raffaele Nolè ha commentato così il ko interno rimediato dei suoi ai nostri microfoni: “Abbiamo concesso poco e nulla, ci ritroviamo ad analizzare una sconfitta per colpa della cattiva gestione di un fallo laterale. Sono comunque soddisfatto sia della prestazione che dell’atteggiamento. Per vincere le partite ovviamente serve fare gol, cosa che nelle prime due di campionato non siamo ancora riusciti a fare. Ci stiamo lavorando, sono certo che miglioreremo presto. Oggi però volevo vedere una squadra desiderosa di riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Coppa, ed infatti il tasso di attenzione è stato ben più alto rispetto a quello di 15 giorni fa”.

