Fitto vicepresidente UE, opposizioni: ‘È inadatto’

Roma – Alla fine dopo mesi di tira e molla, Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo UE con delega alla Coesione e alle Riforme. Un posto di prestigio che riflette la centralità dell’Italia in Europa per la Premier, Giorgia Meloni che incassa la vittoria con il suo Ministro. Ma se la stessa Ursula Von der Leyen parla di Fitto come persona “autorevole e competente” non lo fa’ l’opposizione italiana: ruolo “inadatto” per il Ministro di Fratelli d’italia non fosse altro per come ha gestito i fondi del Pnrr

