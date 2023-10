Fidelis Andria-Gravina: 2-1 al Degli Ulivi. I biancoazzurri tornano in vetta

La Fidelis Andria fa suo il derby contro il Gravina e riaggancia la vetta della classifica: al Degli Ulivi finisce 2-1 a favore dei federiciani che si arrampicano a quota 10 affiancando la Team Altamura e costringendo i murgiani a rimanere fermi sei lunghezze piu indietro. Farina opta per il consueto 4-3-3 con Pollidori al fianco di Donida al centro della difesa e con il terzetto offensivo composto da Strambelli, Scaringella e Sasanelli, Catalano risponde con uno schema speculare nel quale i tre riferimenti offensivi sono Vidal, Santoro e Ramos.

In cronaca. Pronti via e la Fidelis la sblocca: trascorrono 40 secondi e Strambelli dalla destra lascia partire un cross preciso sul quale si precipita il solito Sasanelli, abile a insaccare in schiacciata con la testa. Gli ospiti sono tramortiti e fanno fatica ad allestire una vera reazione, ma al minuto 25 sfiorano il pareggio: svarione clamoroso di Pollidori che libera Santoro a tu per tu con il portiere; il numero 9 non calcia ma prova a scartare Baietti che lo capisce e blocca la sfera. Dì lì in avanti è un assolo biancoazzurro: al minuto 29 Giambuzzi, servito dalla sponda di un compagno di squadra, colpisce in pieno la traversa da due passi; al minuto 35 ci prova Donida dalla lunga distanza, è attento nella circostanza Vlasceanu che si rifugia in corner. Sono le prove generali per la rete del 2-0 che arriva puntuale al minuto 45 grazie al solito Strambelli che mette al centro un delizioso cioccolatino da scartare per Scaringella che implacabile mette dentro. E’ la rete del 2-0, quella che indirizza l’incontro allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa i sussulti scarseggiano, la Fidelis è in controllo e rischia poco e c’è spazio soltanto per la consueta girandola di cambi. Per la prima vera occasione bisogna aspettare il minuto 82, quello in cui dal nulla gli ospiti rientrano nel match: Chiaradia mette al centro un bel cross da sinistra, il neoentrato Da Silva insacca con la testa. La Fidelis si scuote e va a un passo dal 3-1 al minuto 90 con Strambelli la cui conclusione ravvicinata viene neutralizzata sulla linea da Morales. È l’ultimo sussulto di un incontro che si chiude così, con molto nervosismo da una parte e dall’altra, dopo cinque minuti di recupero. Fa festa il Degli Ulivi, ma il Gravina esce dal campo a testa alta.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 2

GRAVINA 1

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Baietti; Giambuzzi, Pollidori, Donida, Padalino; Bottalico (19′ st Burzio), Feola, Cecere; Strambelli (45’+3 Martinez), Scaringella (18′ st Jefferson), Sasanelli. A disp.: Fratti, Donoso, Quitadamo, Anastasia, Riefolo, Calzolaio. All.: Farina.

GRAVINA (4-3-3): Vlasceanu; Orlando, De Gol (7′ st De Min), Morales, Chiaradia; Murtas (7′ st Da Silva), Lauria (22′ st Ledesma), Longo; Vidal (31′ st Curvino), Santoro (15′ st Coppola), Ramos. A disp.: Iurino, Bagatini, Daddario, Mastrodonato. All.: Catalano.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

RETI: 1′ pt Sasanelli (FA), 45′ pt Scaringella (FA), 37′ st Da Silva (G)

AMMONITI: Murtas (G), Ramos (G), Pollidori (FA)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 5′ st.

