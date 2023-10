Altamura: Giacomarro non recrimina, ‘Pari giusto col Rotonda’

(Di Tullio Luccarelli) Rotonda e Team Altamura non si fanno male nella terza giornata del girone H di Serie D: il match termina 0-0 al ‘Sanzo’. I biancorossi salgono a dieci punti in classifica, i biancoverdi arrivano a quota sette. Domenico Giacomarro, al termine della partita, commenta così il pareggio a reti bianche: “Nel secondo tempo l’approccio è stato migliore rispetto al primo – dice -. Abbiamo avuto due o tre palle gol per fare male, poi il Rotonda ha avuto le sue occasioni per colpirci con diversi contropiede. È stata una partita aperta e il pareggio è il risultato giusto. Il Rotonda è una squadra rognosa, che fa del contropiede la sua arma migliore e ci siamo cascati un paio di volte, ma siamo riusciti ad arginarli. Il campo piccolo ci ha messo in difficoltà. La partita si poteva gestire meglio, ma il pareggio è un risultato giusto.’

