Bitonto: Bitetto, ‘Se non concretizzi, alla fine vieni punito’

(Di Anthony Carrano) Il Bitonto perde la seconda gara stagionale con il Fasano. A condannare i neroverdi il gol dell’ex Vittorio Triarico. Tocca a Vito Bitetto, secondo di Loseto, analizzare la gara.

ANALISI DELLA PARTITA: “Come al solito, giochiamo e creiamo, ma una volta arrivati davanti alla porta non riusciamo a segnare. Abbiamo disputato la stessa partita con Martina e Santa Maria Cilento con la differenza che domenica scorsa ci siamo procurati un punto. Avremmo potuto portare a casa un altro pareggio, che avrebbe fatto morale, purtroppo è andata male: abbiamo pagato l’unico errore del secondo tempo. Di questa partita non butto niente, loro non hanno giocato, non trovavano spazio, solo su nostri errori sono riusciti a fare qualche azione. Prima della loro rete abbiamo fallito una clamorosa occasione, peccato perché la partita sarebbe cambiata a nostro favore. Purtroppo la legge del calcio è questa, chi sbaglia paga”.

ESCLUSIONE DI ACAMPORA: “Abbiamo cercato di cambiare per avere più velocità in mezzo al campo. Non essendosi allenato neanche martedi, volevamo farlo riposare per cercare di recuperarlo al 100% per la gara con il Barletta”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp