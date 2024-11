Fermato un furgone mentre abbandonava rifiuti edili nei cassonetti

TARANTO: In via Cesare Battisti, la Polizia Locale è intervenuta per fermare un furgone che stava scaricando rifiuti edili all’interno di cassonetti destinati ai rifiuti urbani. Gli agenti del reparto Mobile, notato il comportamento sospetto, sono immediatamente intervenuti per bloccare l’attività illecita.

I responsabili sono stati identificati e costretti a rimuovere i rifiuti dal cassonetto. Ora rischiano pesanti sanzioni, come previsto dalla normativa ambientale. La legge, infatti, punisce chi smaltisce rifiuti senza autorizzazione con multe che possono arrivare fino a 26.000 euro o, nei casi più gravi, con l’arresto. L’episodio è l’ennesimo segnale di quanto sia necessario intensificare i controlli e sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti, per tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

Un intervento tempestivo che ha evitato un potenziale danno ambientale, ma che ricorda quanto sia importante il rispetto delle regole per una convivenza civile.

Foto Francesco Manfuso

