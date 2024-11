Taranto, Vuto confessa l’omicidio di Nardelli

È stato Aldo Cristian Vuto, 20 anni, ad uccidere Cosimo Nardelli nel maggio 2023. Ha confermato lui stesso gli addebiti oggi pomeriggio dinanzi alla Corte d’assise di Taranto, collegato in video dal carcere dove è detenuto. Durante le dichiarazioni rese spontaneamente, ha poi indicato il luogo dove è stata nascosta l’arma del delitto. Anche il cugino 23enne Francesco Vuto ha confermato di aver guidato lo scooter nella serata dell’agguato in via Cugini. L’unico mandante sarebbe Paolo Vuto, 44enne, che oggi in udienza ha scagionato il fratello della vittima, Tiziano Nardelli. Quest’ultimo è stato prima esaminato dal suo difensore, Luigi Danucci, poi ha risposto alle domande del pm Stefano Milto De Nozza, della DDA di Lecce, accompagnato da Francesco Sansobrino della Procura di Taranto.

Secondo quanto era stato ricostruito dai poliziotti, il movente è collegato alla decisione di Cosimo Nardelli di liquidare la cooperativa agricola di famiglia e suddividere la proprietà con gli altri fratelli: una società che però, secondo quanto si legge negli atti dell’inchiesta, Tiziano Nardelli e Paolo Vuto utilizzavano anche «per finalità di riciclaggio del denaro di provenienza delittuosa». L’idea di Cosimo, quindi, aveva creato gravi contrasti che Paolo Vuto e Tiziano Nardelli avevano provato a placare, ma senza successo. Risolti, poi, con il tragico epilogo.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Luigi Danucci, Salvatore e Andrea Maggio, Fabrizio Lamanna, Valerio Diomaiuto e Daniele Lombardi.

