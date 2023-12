Calciomercato, le trattative in tempo reale di pugliesi e lucane

Il calciomercato non dorme mai. In attesa dell’apertura ufficiale della finestra invernale per i professionisti, ecco tutte le ufficialità e le trattative dei club pugliesi e lucani dalla Serie A all’Eccellenza.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Serie C/C: Brindisi, ufficiale la risoluzione col dg Valentini – Attraverso una nota, il Brindisi ha comunicato di aver trovato l’accordo per la consensuale rescissione contrattuale con il dg Pierluigi Valentini. “Il club biancazzurro desidera ringraziare Valentini per l’impegno e la dedizione profusi nel periodo di collaborazione che ha visto il sodalizio adriatico tornare nel Calcio professionistico dopo oltre trent’anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota.

Eccellenza/B: Il Manduria tenta il colpo Marsili – Max Marsili potrebbe ripartire dal campionato di Eccellenza. Nelle ultime ore, infatti, l’esperto centrocampista ha risolto il rapporto con il Barletta e ha ricevuto un’offerta importante dal Manduria.

Serie D/H, ufficiale: Altamura ingaggia Mobilio – Team Altamura comunica che Andrea Addiego Mobilio è un nuovo calciatore biancorosso. Attaccante esterno classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e tanti anni di esperienza in D e Lega pro. Ultimo anno e mezzo nel Prato in D dove ha realizzato un totale di 17 gol e 9 assist. Un grande rinforzo per la linea offensiva del nostro Team. Andrea da oggi si aggrega al gruppo squadra ed è già a disposizione di Mister Giacomarro.

Serie D/H: Casarano, è tempo di addii – Il Casarano ha comunicato, tramite una nota ufficiale, di aver rescisso i contratti dei calciatori Ramos Da Silva e Lindon Ajeti. Contestualmente è stato anche ceduto al Gallipoli il difensore senegalese Souleye Thiam. Nelle prossime ore potrebbe salutare anche Rafa Munoz, destinato a diventare un nuovo calciatore del San Marzano.

Eccellenza/A: Rinforzo in attacco per la Polimnia Polignano – Il club barese si assicura Gennaro Manzari. Nato a Bari il 6 novembre 1985, l'esperto attaccante aveva iniziato la stagione con la Virtus Mola.

