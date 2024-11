Taranto, cooperative sociali: “Contratti non adeguati, servizi a rischio”

Le cooperative sociali operanti a Taranto denunciano il mancato riconoscimento da parte del Comune degli adeguamenti ISTAT e degli aggiornamenti dei corrispettivi previsti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) delle cooperative sociali. Tale situazione riguarda sia i servizi in convenzione che quelli in appalto, con particolare riferimento ai servizi socioassistenziali ed educativi per minori, regolati da convenzioni siglate secondo il R.R. 4/2007.

Il Coordinamento delle Cooperative Sociali di Taranto, rappresentato da Gabriele Morales (La Vela), Antonio Bongiovanni (Prisma) e Michele Imperi (Solidarietà)l che operano ancora in base a un accordo del 2021, sottolineano che l’articolo 9 della convenzione obbligava il Comune di Taranto a riconoscere tali adeguamenti previa istruttoria. Tuttavia, nonostante il rinnovo contrattuale, in vigore da febbraio 2024 e che prevede un incremento del 15% delle retribuzioni fino a ottobre 2025, il Comune non ha ancora adempiuto a quanto stabilito.

Gli incontri con la Commissione Servizi del Comune (21 giugno), l’assessorato competente (2 agosto, 31 ottobre, 5 novembre) e le numerose richieste formali, tra cui una PEC inviata il 12 novembre al sindaco e al segretario generale, non hanno portato a risposte concrete. La stessa problematica si riscontra anche nei buoni di servizio e nelle rette per le strutture sociosanitarie gestite dalla ASL e dalla Regione Puglia, ancora calcolate su parametri superati.

Di fronte alla situazione economica insostenibile e alla totale assenza di riscontri, le cooperative sociali dichiarano lo stato di agitazione sindacale e chiedono l’intervento urgente della Prefettura per un confronto risolutivo. “È fondamentale garantire la sostenibilità dei servizi essenziali per la comunità”, concludono Gabriele Morales (Coop. La Vela), Antonio Bongiovanni (Coop. Prisma) e Michele Imperi (Coop. Solidarietà).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author