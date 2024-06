FdI Taranto: ‘Amministrazione allo stremo, costruiamo alternativa’

“I consiglieri di maggioranza non si presentano in numero sufficiente per garantire lo svolgimento dei consigli comunali e il sindaco lamenta alla città di non poter governare per colpa dell’opposizione. Questo è il delirio a cui assistiamo a Palazzo di Città. La realtà, invece, è che dopo essersi salvata per miracolo la sera della raccolta firme dal notaio, l’amministrazione comunale di Taranto continua a essere stanca e senza visione. Il sindaco è assente, gli assessori sembrano comparse senza potere decisionale, e i consiglieri di maggioranza tutto sembrano tranne che una squadra. La maggioranza consiliare che sostiene il sindaco vive alla giornata, priva di identità politica e visione comune”. Lo scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Il sindaco Melucci pensa forse di poter amministrare un capoluogo di provincia come Taranto, con tutti i suoi problemi, basandosi solo sulla distribuzione di incarichi politici e amministrativi, più preoccupato di sé stesso che della cittadinanza. Ricercare continuamente i numeri per una nuova maggioranza senza un progetto servirà solo a prolungare l’agonia che la città vive a causa di quest’amministrazione comunale”, aggiungono.

“Il sindaco e i suoi sostenitori, invece di rimproverare l’opposizione, dovrebbero chiedersi se i tarantini, soprattutto chi li ha votati, si sentano ancora rappresentati da questa amministrazione. Una maggioranza inesistente e distante dalla popolazione farebbe bene a fare un passo indietro e a porre fine a questa esperienza, consentendo a Taranto di voltare pagina. Anche il riconoscimento di un fallimento può essere utile a un dibattito costruttivo sul futuro della città e sicuramente sarebbe più apprezzato della presunzione con cui si resta incollati alle poltrone senza produrre nulla di utile per i cittadini, osservando dall’alto in basso le legittime proteste dei cittadini”, evidenziano.

“Ora, sulla scia dell’onda nazionale in favore del centrodestra, è necessario concentrarsi e lavorare per offrire un’alternativa di governo della città che restituisca speranza e fiducia a tutti coloro che amano Taranto”, concludono Vietri e Toscano.

