Martina Franca: 66enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Martina Franca ha arrestato un uomo di 66 anni, in flagranza, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto in una villetta situata in zona rurale, a seguito della segnalazione di una violenta lite familiare.

Ad attendere gli agenti una donna di 65 anni, visibilmente agitata e con vistosi lividi sulle gambe e sulle braccia. La vittima ha riferito di aver subito l’ennesima aggressione da parte del marito. Dopo essere stata rassicurata e accompagnata al Pronto Soccorso per le prime cure, ha denunciato una serie di episodi di violenza domestica che si protraevano da mesi.

Inoltre, l’uomo era già stato denunciato in passato per aver minacciato alcuni vicini con un’arma detenuta legalmente, a causa di controversie riguardanti proprietà confinanti.

Il 66enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

