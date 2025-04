Zero barriere nei luoghi di cultura, il progetto presso Opera Omnia di Barletta

BARLETTA – Una cultura che sia accessibile anche dal punto di vista logistico. Zero barriere nei luoghi di cultura è il progetto promosso presso Opera Omnia a Barletta, con la partecipazione degli esponenti della politica regionale. Nuovi sistemi di inclusione per gli spazi culturali del territorio, in collaborazione con gli enti locali e gli stessi imprenditori del settore.

L’utilizzo del BlindTag è l’innovazione di cui si è dotato Opera Omnia. Un servizio di mappatura dello spazio culturale e cinematografico di via Imbriani, che si attiva tramite la fotocamera dello smartphone in grado di individuare ostacoli, pareti, scale, rampe e relative distanze. Un primo passo verso l’accessibilità dei luoghi culturali, in un territorio che ne ha bisogno.

