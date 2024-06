Taranto, nei numeri il successo della Biblioteca Acclavio

Oltre 3.000 presenze mensili, 21.600 iscritti, 100 eventi: non solo centro di studio, ma anche di aggregazione



La biblioteca Acclavio sta crescendo come punto di riferimento fondamentale per i giovani della nostra comunità. Questo è evidenziato dalle oltre 3.000 presenze mensili, che includono principalmente studenti universitari, ma anche molti ragazzi delle scuole superiori.

Questi giovani utilizzano la biblioteca e la sala per le loro attività di studio, ricerca e preparazione agli esami. La biblioteca non è solo un luogo di studio, ma anche un centro di aggregazione e crescita culturale, dove gli utenti possono confrontarsi e collaborare in un ambiente stimolante e accogliente. Positiva anche la tendenza delle iscrizioni in biblioteca, che attualmente conta 21.600 iscritti, di cui 12.657donne e 8.943 uomini, di cui 3.989 da ottobre 2023 – maggio 2024.

Ugualmente incoraggiante è il numero di 1061 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che, da ottobre a maggio, hanno partecipato ad attività laboratoriali di 2 ore all’interno della biblioteca. Questa programmazione offre la possibilità di esplorare vari ambiti e argomenti, con l’obiettivo di promuovere una sensibilità e un’attenzione particolare verso il libro e la lettura sia nelle classi che nelle famiglie.

I gruppi di lettura #leggereinComune, molto apprezzati dalle scuole secondarie di secondo grado, sono giunti al loro secondo anno, confermandosi come un’attività di grande successo. Con 4 incontri annuali per ciascuno dei 5 gruppi classe, coinvolgono oltre 200 studenti e studentesse in un percorso di approfondimento su temi di attualità, partendo dalla lettura di un libro che funge da ispirazione per molteplici dinamiche relazionali sviluppate durante gli incontri.

A questi si aggiungono circa 150 studenti e studentesse che hanno partecipato al laboratorio “In Attesa del Premio Leogrande”, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e I Presidi del Libro Taranto.

Significativo il numero delle 27 donne che hanno partecipato alla prima edizione del percorso “Parola di Donna”, un’attività laboratoriale che, attraverso la lettura dei libri di Michela Murgia, ha promosso un confronto intergenerazionale tra partecipanti dai 21 ai 70 anni. Questo progetto ha evidenziato l’importanza di spazi neutri per il dialogo e ha inaugurato una fruttuosa collaborazione tra la Direzione Cultura e quella dei Servizi Sociali.

La stessa collaborazione si è realizzata con l’iniziativa “Sulla Buona Strada”, Organizzata dalla Polizia municipale alla quale la biblioteca ha offerto la propria collaborazione lavorato con circa22 gruppi classe in un’attività dedicata ai più piccoli che attraverso letture ad alta voce ha posto l’accento sull’importanza del rispetto delle regole negli spazi pubblici.

Numeri significativi emergono anche riguardo alle numerose attività ospitate nella biblioteca: solo da ottobre fino ad oggi, sono stati organizzati circa 100 eventi. Questi eventi includono una vasta gamma di attività come presentazioni di libri, convegni, attività formative, concerti e molto altro. La biblioteca continua a privilegiare con costanza la realizzazione di eventi culturali di alta qualità e la promozione della lettura in tutte le sue forme.

I dati finora raccolti evidenziano, da una parte, la lungimirante decisione dell’Amministrazione Melucci di ristrutturare l’edificio della biblioteca, trasformandolo in uno spazio luminoso e ben attrezzato (questo ambiente è ora in grado di soddisfare pienamente le esigenze di benessere necessarie per lo studio e la concentrazione, creando un luogo accogliente e funzionale per tutti gli utenti.

La ristrutturazione ha permesso di creare spazi moderni, con tecnologie all’avanguardia e arredi studiati per garantire il massimo comfort); dall’altra, altrettanto rilevanti sono le scelte operative del personale della biblioteca, che ha ideato attività sempre più inclusive e rivolte a diverse fasce d’età.

Queste iniziative includono programmi educativi per bambini, laboratori creativi per adulti e seminari di aggiornamento per professionisti. Grazie a questo approccio, la biblioteca è diventata un punto di riferimento per la comunità, promuovendo la cultura e l’apprendimento continuo attraverso eventi e attività che coinvolgono tutti i cittadini.

Nell’ambito di un costante impegno per garantire un servizio di alta qualità e rispondere alle esigenze dei nostri utenti, si è deciso, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, di sperimentare nuovi orari di apertura al pubblico della Biblioteca Acclavio durante i mesi estivi di luglio e agosto. I nuovi orari saranno i seguenti:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 08.15 – 13.15 08.15 – 13.15 08.15 – 13.00 08.15 – 13.15 08.15 – 13.15 09.00 – 12.30 ———— 16.30 – 21.00 16.30 – 21.00 16.30 – 21.00 16.30 – 21.00 16.30 – 21.00 17.00 – 21.00 17.00- 21.00

Già da una prima lettura risulta evidente lo spostamento della chiusura alle 21.00 e a tal proposito va detto che la possibilità di prolungare gli orari di apertura è consentita anche dal supporto fornito dal personale della Società Libermedia.

Un’analisi condotta negli anni precedenti, con l’arrivo della bella stagione e le variazioni climatiche che portano temperature più alte, ha mostrato che le attività tendono a svolgersi in orari serali. In questa ottica, è stata fatta la scelta di rimanere aperti al pubblico anche la domenica sera.

L’orario, come anticipato, ha carattere sperimentale e sarà monitorato costantemente per tutto il periodo. L’obiettivo è verificare il numero di accessi per ottimizzare l’apertura al pubblico in base alle reali esigenze della popolazione.

Nei mesi estivi, il gruppo di lavoro della biblioteca svilupperà il programma delle attività per l’anno 2024/2025, che inizierà a ottobre. Tra conferme e novità, il programma si propone di offrire un’offerta sempre più inclusiva rivolta a tutte le fasce d’età della popolazione. Saranno organizzati eventi e iniziative che rispondano agli interessi e alle esigenze di un pubblico variegato, garantendo così una partecipazione attiva e coinvolgente.

