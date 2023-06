FCI Puglia: giugno tra strada, mountain bike e attività giovanile

Grazie agli ammirevoli sforzi del sodalizio Mtb Monte Sant’Angelo, per la sesta volta, la Marathon del Gargano è pronta a regalare, domenica 11 giugno, grandi emozioni agli appassionati delle ruote grasse che si ritroveranno sulla linea di partenza (alle 9:30) a Monte Sant’Angelo in piazza Beneficenza.

La gara regina è la marathon di 62 chilometri con relativa assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Puglia. Si parte dal centro città e ci si dirige verso Bosco Quarto immerso nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

Un percorso scorrevole con tratti tecnici impegnativi, pietraie, radici e ghiaia. Salite impegnative e discese con fondo pietroso le fanno da padrone. In alternativa si può pedalare sul percorso mediofondo di 50 chilometri che si divide dalla marathon a una ventina di chilometri dopo la partenza.

MARTINA FRANCA – Nel piccolo centro della Valle d’Itria il sodalizio MMTB&BDS Martina sta facendo il conto alla rovescia. Ancora poco e domenica 11 giugno si materializzerà a Martina Franca il Trofeo Valle d’Itria di ciclismo amatoriale su strada. È la seconda gara facente parte del calendario 2023 del Cicloamatour (il campionato ciclistico amatoriale di Puglia sotto l’egida della Federciclismo) ripresa dopo sei anni di stop.

Il percorso è immerso nel cuore della Valle d’Itria: 13 chilometri da ripetere 6 volte con altitudine massima da superare di 431 metri e con 3 salite (via Vecchia Ceglie Messapica di 500 mt, Via Ostuni S.P. 62 di 700 mt e via Sallustio al 9% di 400 mt) che faranno selezione al gruppo di ciclisti che prenderanno il via alle 9:15 in via Serranuda (angolo via Lelio Fanelli).

CASARANO – È la Mtb Casarano a metterci tutto l’impegno possibile per allestire nel migliore dei modi, domenica 11 giugno a Casarano, l’ottava edizione del Trofeo Città di Casarano di mountain bike cross country giovanile, manifestazione rientrante nel circuito Challenge del Salento Giovanissimi con ritrovo alle 8:15 e inizio delle gare alle 9:30 nella zona di via Tago.

CASTELLANA GROTTE – Festa dell’amicizia e del pedale a Castellana Grotte sabato 10 giugno con i giovanissimi under 13 di scena all’evento Strada&Fun. Notevole lo sforzo degli organizzatori dell’Asd 1 Dente in Più per allestire un clichè estremamente interessante che va dallo svolgimento della gara in sé presso Villa Comunale Tacconi (partenza alle 15:30) al momento dell’intrattenimento con la presenza degli ex professionisti trentini Maurizio Fondriest e Alessandro Bertolini (alle 18:30 circa).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp