Pallamano: Junior Fasano, via alla campagna abbonamenti

Nuovo logo per la Junior, frutto della partnership con il corso quadriennale di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Tecnico “G. Salvemini” di Fasano.

Tra le varie proposte pervenute grazie al contest lanciato con la scuola negli scorsi mesi, è stato scelto il lavoro realizzato dallo studente Giuseppe Santini: il monogramma “JF” (Junior Fasano) si fonde con il giocatore di pallamano, ne è parte integrante, creando un effetto dinamico che mette in risalto il gesto atletico.

Si è cercato di creare un simbolo chiaro, semplice e di forte riconoscibilità. I colori rimangono fedeli alla storia della società così come la data di fondazione della stessa.

Sarà inaugurata inoltre, in concomitanza dell’imminente Festa Patronale, la nuova campagna abbonamenti “#JuniorLovers!” in vista della prossima stagione sportiva 2023/24, che vedrà il club fasanese partire nella Serie A Gold da campione d’Italia in carica.

In via san Francesco da Paola, all’altezza della villetta, sarà presente da venerdì 16 a lunedì 19, dalle 19 alle 22, uno stand della Junior Fasano, dove sarà possibile acquistare la propria tessera, disponibile in tre versioni:

– “Rossa”, al prezzo di 20€, mini abbonamento per le prime cinque gare interne;

– “Gialla”, al prezzo di 50€, ingresso a tutte le gare interne della regular season;

– “Azzurra”, al prezzo di 100€, ingresso a tutte le gare interne della regular season, più nuova maglia ufficiale e nuova sciarpa.

Tutte le tessere danno diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti delle partite non relative alla regular season della Serie A Gold, tra cui quelle di European Cup, e forniranno vantaggi per l’acquisto del merchandising della Sidea Group Junior Fasano, nonché promozioni presso i partner della società.

