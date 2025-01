Fc Matera, Torrisi: “Riprendiamo da dove abbiamo lasciato”

“Comincia il girone di ritorno con una partita complicata. Affrontiamo un Francavilla che la maggior parte dei punti ha gli ha fatti in casa ed è proprio lì che vuole costruirsi il proprio obiettivo. Siamo consapevoli che sarà una partita difficile. Vogliamo continuare a rincorrere il nostro obiettivo e proseguire da dove abbiamo lasciato”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia del match contro il Francavilla di domani.

Sul momento: “La squadra pian piano è stata completata. Abbiamo lavorato molto bene e dopo le feste i ragazzi si sono presentati al meglio. Erano sul pezzo dal punto di vista fisico e mentale. Adesso dobbiamo mettere altra carne al fuoco per crescere a livello tattico perché il nostro processo deve essere graduale e costante fino a fine stagione. Però, quando c’è un gruppo così disponibile come quello che ho a disposizione tutto diventa più facile”.

Sull’entusiasmo: “È un attestato di stima importante ma è anche vero che sono stato chiamato qui per questo. Era scontato che dovevamo riportare l’entusiasmo nella nostra gente. Ovunque ho allenato ho trovato una tifoseria che ci è stata sempre vicino. Qui dovevamo ricreare un certo tipo di ambiente ed era il motivo per cui siamo arrivati. Stiamo lavorando e felici che la gente sta cominciando ad apprezzare ciò che stiamo facendo. Però, restiamo con i piedi per terra ed umili. Adesso comincia un girone di ritorno veramente difficile nel quale dobbiamo continuare a fare le cose che abbiamo fatto finora”.

Sulla squadra: “Non abbiamo nessun indisponibile. La squadra si è ripresentata al meglio alla ripresa degli allenamenti. Insieme allo staff faremo le giuste scelte per portare i 21 giocatori migliori a Francavilla in Sinni. Dispiace lasciare gente a casa ma adesso abbiamo una rosa importante dal punto di vista numerico oltre che qualitativo”.

