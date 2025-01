Gravina, Tiozzo: “Martina? Queste sono le partite che ci fanno capire a che livello siamo”

E’ il momento di tornare in campo. Dopo le feste, e la conseguente sosta, il Gravina tornerà a giocare in campionato e lo farà contro lo strepitoso Martina di Pizzulli. In vista del match, ha rilasciato delle dichiarazioni l’allenatore gialloblù Luca Tiozzo. Di seguito, le sue parole.

Sulla squadra: “In questi giorni ci siamo allenati forte. Il giorno del rientro mi hanno impressionato per la voglia, mi sono piaciuti parecchio. Abbiamo analizzato la sconfitta, stiamo provando ad aggiustare qualcosa e cercheremo di non subire quegli errori che ci hanno penalizzato anche sul morale. Sono tutti a disposizione, ho l’imbarazzo della scelta”.

Sul Martina: “Penso che gli esterni saranno fondamentali nel match, per i due modi di giocare di entrambe le squadre. Credo stiano facendo qualcosa di devastante, come lo stanno facendo in Coppa. Sono bravi sotto tutti gli aspetti, secondo me hanno un grande carattere e hanno capacità. E’ una squadra che nei 13/14 giocatori sono forti. Si aiutano tra i reparti. Hanno Resouf, Russo, Mastrovito e Silvestro che sono giocatori molto forti nell’uno contro uno, e hanno La Monica che chiude molto bene le azioni. Bisogna solo fare i complimenti”.

Sulla partita e il girone di ritorno: “Queste sono le partite che ti fanno capire a che livello siamo, secondo me meritavamo qualcosina in più, siamo mancati alcune volte di cinismo e altre volte ci siamo accontentati, subendo quello che non volevamo. Nel girone di ritorno dobbiamo essere molto più attenti, in tutte le partite. E’ importante portare a casa quel punticino anche quando meriteremmo la sconfitta”.

