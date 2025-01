Ufficiale: Fc Matera, arrivano altri due under alla corte di Torrisi

Continua il mercato biancoazzurro, soprattutto per quanto riguarda gli under. Nelle ultime ore, la società della Città dei Sassi, alla vigilia della sfida di Francavilla in Sinni, ha annunciato altre due operazioni in entrata.

Si tratta del terzino sinistro Serigne Fallou Diop, classe 2005, e del difensore Roberto Appeso, classe 2007. Il primo, in carriera, ha vestito le maglie di Alcione, Vado e Vigor Senigallia dalla quale proviene dopo aver messo insieme 5 presenze tra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione.

Il secondo, è un difensore di grande prospettiva che ha vissuto esperienze con le formazioni giovanili di Foggia, Crotone e Triestina. Adesso, per lui si apre l’avventura in biancoazzurro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author