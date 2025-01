Di Stefano: ‘Le mie proposte per salvare il Taranto’

Giovanni Di Stefano ha ribadito in una recente dichiarazione il principio fondamentale secondo cui il Taranto appartiene alla comunità tarantina.

”Il Presidente e i funzionari sono semplici custodi del club per conto dei cittadini di Taranto”, ha sottolineato, annunciando che la Di Stefano Legacy Trust LLC intende continuare a collaborare nella pianificazione e gestione futura della squadra, in attesa di una decisione da parte del Presidente e del management. Inoltre, Di Stefano ha invitato il Sindaco di Taranto a valutare una serie di opzioni per garantire il sostegno alla squadra.

Ecco le principali proposte avanzate:

1. Contributi volontari

Avviare una campagna per raccogliere donazioni dai cittadini, attraverso un fondo trasparente gestito dal Comune, denominato “Fondo di Supporto al Calcio di Taranto”.

2. Sponsorizzazioni

Facilitare collaborazioni con aziende locali e nazionali che possano sponsorizzare la squadra in cambio di visibilità promozionale.

3. Partenariati pubblico-privati (PPP)

Coinvolgere il settore privato con accordi strutturati, regolati dal Codice degli Appalti Pubblici, per co-finanziare iniziative legate alla squadra.

4. Allocazione di fondi comunali

Utilizzare una parte del bilancio comunale per supportare il club, previa approvazione del Consiglio Comunale e conformità alle leggi di bilancio.

5. Tassa locale con teferendum

Proporre un piccolo contributo settimanale di 1€, soggetto ad approvazione tramite referendum cittadino, per sostenere il club.

6. Sovvenzioni europee o regionali

Richiedere finanziamenti UE o regionali per progetti sportivi e di inclusione giovanile legati alla squadra.

7. Crowdfunding

Organizzare campagne di raccolta fondi online per coinvolgere la comunità locale e i tifosi in tutto il mondo.

8. Eventi speciali

Pianificare partite, tornei e festival culturali il cui ricavato sia destinato al sostegno del club.

Questi strumenti rappresentano, secondo Di Stefano, un approccio legale, trasparente e inclusivo per garantire il futuro dell’AS Taranto 1927 SRL, valorizzando il legame profondo tra il club e la città.

