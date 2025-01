Barletta, rinnovo anche per Bernaola

Dopo il rinnovo di Strambelli, arriva anche quello di Bernaola.

Il centrocampista spagnolo ex Athletic Bilbao ha prolungato il suo accordo con il Barletta anche per la prossima stagione sportiva. Lo stesso Bernaola non nasconde l’entusiasmo: “Sono felice di poter proseguire qui a Barletta. Mi sono trovato sin da subito benissimo con la piazza e i compagni. Sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

