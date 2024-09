Fasano, violenza sessuale su cinque minori: arrestato orco

FASANO – A Fasano, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di reati sessuali su minori: sono cinque le vittime coinvolte.

L’operazione è di ieri, 11 settembre, quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo accusato di gravissimi reati a danno di minori. L’uomo è ritenuto responsabile di violenza sessuale, pornografia minorile, corruzione e adescamento di minorenni, tutte accuse aggravate e continuate.

Violenza sessuale su minori, la denuncia di una madre

L’indagine ha preso il via dopo la denuncia della madre di una delle vittime, e le successive operazioni investigative, inclusi controlli tecnici, hanno permesso di far luce su un quadro inquietante. L’uomo, tra il 2022 e luglio 2024, avrebbe abusato di cinque minori, stabilendo con loro rapporti intimi. In alcuni casi, l’indagato avrebbe anche filmato gli abusi con una telecamera all’interno della propria abitazione.

Dopo l’arresto, l’uomo sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia, durante il quale avrà modo di confrontarsi con le accuse e presentare la propria difesa. È importante sottolineare che, nonostante la gravità delle accuse, l’indagato dovrà essere considerato innocente fino a quando una sentenza definitiva non ne accerterà la colpevolezza.

Concluse le formalità legali, l’uomo è stato trasferito al carcere di Brindisi, dove rimarrà in attesa degli sviluppi giudiziari.

