Lecce, 12enne si ferisce gravemente mentre scavalca recinzione

Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito mentre cercava di scavalcare la recinzione di ferro del parco situato presso la struttura “Casina Vernazza”, lungo la strada tra Cavallino e Lizzanello, in provincia di Lecce. Durante il tentativo, una delle lance appuntite della recinzione si è conficcata nel suo braccio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, tagliando parte della recinzione per liberare il giovane, che è stato subito soccorso dal personale del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il frammento di ferro rimasto nel suo arto.

