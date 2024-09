Aeronautica: volo salvavita da Brindisi a Roma per bimbo di 9 mesi

Nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre, poco dopo le 16.00, il delicato trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di nove mesi, in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Ciampino (RM). Il trasferimento è stato effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, su richiesta della Prefettura di Brindisi.

Il piccolo paziente, che necessitava di cure immediate all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, è stato accompagnato dal padre e da un’equipe medica specializzata. Il volo, classificato come “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, ha permesso il rapido spostamento dall’ospedale “A. Perrino” di Brindisi alla struttura romana.

All’arrivo a Ciampino, un’ambulanza attendeva il piccolo paziente per il trasferimento immediato in ospedale. Il Falcon 900 ha poi ripreso la sua attività di prontezza operativa, restando disponibile per ulteriori missioni di emergenza.

L’Aeronautica Militare, sempre pronta a intervenire 24 ore su 24, è impegnata costantemente in trasporti sanitari d’urgenza, mettendo a disposizione mezzi ed equipaggi altamente specializzati, in qualsiasi condizione atmosferica. Ogni anno, centinaia di voli di questo tipo vengono effettuati dai reparti dell’Aeronautica Militare per garantire il soccorso a chi ne ha bisogno, con velivoli dislocati in tutta Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author